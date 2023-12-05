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Романцева Мавра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Романцева Анисья Игнатовна

Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Романцев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Романцев Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Романцев Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Романцев Иуда Игнатьевич

Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Романцев Захар Игнатьевич

Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романцев Игнатий Федорович

Смерть
Неизвестно
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