Романцева Мавра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Романцева Анисья Игнатовна
Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Романцев Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Романцев Филипп Игнатьевич
Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Романцев Захар Игнатьевич
Отец ребёнка: Романцев Игнатий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно