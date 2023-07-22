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Мельник Анастасия Алексеевна
Мельник Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Добычина Прасковия Степановна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать:
Добычина Прасковия Степановна
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