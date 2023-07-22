Мельник Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельник Анастасия Алексеевна

Мельник Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Добычина Прасковия Степановна