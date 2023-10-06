Шатилов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатилова Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Юрченко Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатилова Евдокия Леонидовна
Мать ребёнка: Юрченко Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатилов Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Юрченко Александра Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно