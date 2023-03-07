Елена Степанова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Степан Александров
Мать: Татьяна Алексеева
Бракосочетание
26.09.1876
Муж: Никифор Сидоров
Рождение ребёнка
09.06.1879
Дочь: Акулина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Сидоров
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Сидоров
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Филипп Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Сидоров
Смерть
Неизвестно