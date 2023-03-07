Елена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Степанова

Елена Степанова

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Степан Александров

Мать: Татьяна Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1876

Муж: Никифор Сидоров

Рождение ребёнка
09.06.1879

Дочь: Акулина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Сидоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Сидоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Филипп Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Сидоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close