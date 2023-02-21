Бредихин Илья
Место рожденияКурская губерния Курский уезд Рышковская волость деревня Ламоновка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния Курский уезд Рышковская волость деревня Ламоновка
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Бредихина Матрёна Николаевна
город Курск, Курская область Курский район деревня Ломанова
Смерть
Неизвестно