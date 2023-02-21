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Бредихин Илья

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Место рождения

Курская губерния Курский уезд Рышковская волость деревня Ламоновка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния Курский уезд Рышковская волость деревня Ламоновка
Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Бредихина Матрёна Николаевна

город Курск, Курская область Курский район деревня Ломанова
Смерть
Неизвестно
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