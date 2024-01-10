Брехов Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1989
Дочь: Корбут Алёна Александровна
Мать ребёнка: Садовикова Светлана Анатольевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
1993
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край