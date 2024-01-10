Брехов Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брехов Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1989

Дочь: Корбут Алёна Александровна

Мать ребёнка: Садовикова Светлана Анатольевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
1993

Жена: Садовикова Светлана Анатольевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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