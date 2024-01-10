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Kuldsalu Ruudi Ruudi/ Rudolf

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1892

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1892

Отец: Kulper Mihkel

Мать: Kulper Maarja

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