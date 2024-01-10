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Kuldsalu Ruudi Ruudi/ Rudolf
Kuldsalu Ruudi Ruudi/ Rudolf
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.1892
Пол
Мужской
Отец
Kulper Mihkel
1855 г.р.
Мать
Kulper (Piip) Maarja
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1892
Отец:
Kulper Mihkel
Мать:
Kulper Maarja
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