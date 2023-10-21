Едрёнкина Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1875

Муж: Едрёнкин Иван Иванович

Лавочное
Рождение ребёнка
27.11.1875

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1877

Дочь: Гликерия Иоанновна (Лукерья)

Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1880

Сын: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Едрёнкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1886

Дочь: Едрёнкина - Лукашиха Мария Ивановна

Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1888

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Едрёнкин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1892

Сын: Едрёнкин Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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