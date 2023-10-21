Едрёнкина Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Иоанн
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1875
Лавочное
Рождение ребёнка
27.11.1875
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1877
Дочь: Гликерия Иоанновна (Лукерья)
Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1880
Сын: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1882
Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1886
Дочь: Едрёнкина - Лукашиха Мария Ивановна
Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1888
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1891
Сын: Едрёнкин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1892
Сын: Едрёнкин Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Едрёнкин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно