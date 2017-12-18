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Герасимова Полина Максимовна
Герасимова Полина Максимовна
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Место рождения
Кваркено
, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения
18.12.2017
Пол
Женский
Отец
Герасимов Максим Сергеевич
1985 г.р.
Мать
Кувшинова Олеся Викторовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2017
Отец:
Герасимов Максим Сергеевич
Мать:
Кувшинова Олеся Викторовна
Кваркено
, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
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