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Герасимова Полина Максимовна

Место рождения

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2017

Отец: Герасимов Максим Сергеевич

Мать: Кувшинова Олеся Викторовна

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область