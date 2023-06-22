Михневич-Таркан Федора Лукашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михневич-Таркан Федора Лукашевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1930

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930

Отец: Таркан Лукаш Юрьевич

Мать: Таркан Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1950

Дочь: Михневич Анна Антоновна

Отец ребёнка: Михневич Антон Ульянович

Рождение ребёнка
15.07.1952

Сын: Михневич Игорь Антонович

Отец ребёнка: Михневич Антон Ульянович

Рождение ребёнка
17.05.1962

Сын: Михневич Андрей Антонович

Отец ребёнка: Михневич Антон Ульянович