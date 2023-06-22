Михневич-Таркан Федора Лукашевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1930
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930
Отец: Таркан Лукаш Юрьевич
Мать: Таркан Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1950
Дочь: Михневич Анна Антоновна
Отец ребёнка: Михневич Антон Ульянович
Рождение ребёнка
15.07.1952
Отец ребёнка: Михневич Антон Ульянович
Рождение ребёнка
17.05.1962
Сын: Михневич Андрей Антонович
Отец ребёнка: Михневич Антон Ульянович