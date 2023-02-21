Самойлов Георгий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Георгий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1930

Дата смерти

27.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1930

Отец: не указан

Мать: Самойлова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1959

Дочь: Лозовская Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Яковлева Людмила Александровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Людмила Александровна

Смерть
27.05.1979
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