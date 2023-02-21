Самойлов Георгий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1930
Дата смерти27.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1930
Отец: не указан
Мать: Самойлова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1959
Дочь: Лозовская Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Яковлева Людмила Александровна
Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1979