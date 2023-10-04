Токаева Демьяненко Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токаева Демьяненко Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.2004

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.2011

Сын: Токаев Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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