Чурилина (Леонова) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина (Леонова) Елена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1882 ст.

Отец: Леонов Илья Николаевич

Мать: Леонова Евфимия (Афимья) Алексеева (Вна)

Крещение
15.05.1882 ст.
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Чурилин Тимофей Степанович

по жениху кр дер Бойкова Иван Димитриев(ич) и дер Дьякова Николай Герасимов(ич) по невесте кр дер Бойкова Федор Павлов(ич) и дер Дьякова Арсений Ильин(ич) (брат жены?)
Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.12.1903 ст.

Сын: Чурилин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.11.1905 ст.

Сын: Чурилин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.

Сын: Чурилин Иван (Иоанн) Тимофеевич

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1908

Сын: Чурилин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Сын: Чурилин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
31.12.1914 ст.

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чурилин Арсений Тимофеевич

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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