Чурилина (Леонова) Елена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1882 ст.
Крещение
15.05.1882 ст.
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
по жениху кр дер Бойкова Иван Димитриев(ич) и дер Дьякова Николай Герасимов(ич) по невесте кр дер Бойкова Федор Павлов(ич) и дер Дьякова Арсений Ильин(ич) (брат жены?)
Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
12.12.1903 ст.
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
?.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.
Сын: Чурилин Иван (Иоанн) Тимофеевич
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
06.10.1908
Сын: Чурилин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
31.12.1914 ст.
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Чурилин Арсений Тимофеевич
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чурилин Тимофей Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно