Тюменцева (Cавина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцева (Cавина) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1962

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962

Отец: Савин Василий

Мать: Савина Фещенко Мария Ивановна

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