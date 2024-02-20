Остроушко (Корсун) Агафья Львовна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Корсун Лев Давидович
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
14.10.1912
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 3 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 90 /.
Рождение ребёнка
21.09.1915
Сын: Остроушко Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Остроушко Кондрат Яковлевич
УССР Сталинская обл.,г.Константинова с. Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.09.1918
Сын: Остроушко Андрей Кондратьевич
Отец ребёнка: Остроушко Кондрат Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно