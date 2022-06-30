Грудинин Гавриил Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1926
Дата смерти30.06.2022
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: Грудинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грудинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Грудинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудинин Анатолий Гаврилович
Мать ребёнка: Грудинина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.2022
Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия