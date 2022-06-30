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Грудинин Гавриил Прокопьевич

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Место рождения

Урлук, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.04.1926

Дата смерти

30.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Урлук, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: Грудинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Грудинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Грудинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Анатолий Гаврилович

Мать ребёнка: Грудинина Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грудинина Наталья Ивановна

Смерть
30.06.2022
Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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