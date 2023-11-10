Ершов Дмитрий Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Ершов Лазарь Макаров
Мать: Ершова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Ершова Маремьяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Ершова Маремьяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Ершова Маремьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно