Ершов Дмитрий Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Дмитрий Лазарев

Ершов Дмитрий Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Ершов Лазарь Макаров

Мать: Ершова Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Ершов Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ершова Маремьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ершов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ершова Маремьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Ершова Маремьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Маремьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close