Феоктистов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1964
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1964
Отец: Феоктистов Иван
Мать: Феоктистова Пелагея
Рождение ребёнка
02.01.1999
Сын: Феоктистов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Феоктистова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
25.04.2001
Сын: Феоктистов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Феоктистова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феоктистова Елена Николаевна