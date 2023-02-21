Феоктистов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1964

Отец: Феоктистов Иван

Мать: Феоктистова Пелагея

Рождение ребёнка
02.01.1999

Сын: Феоктистов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Феоктистова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
25.04.2001

Сын: Феоктистов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Феоктистова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Феоктистова Елена Николаевна

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