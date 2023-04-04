Поливанов Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти05.02.1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Поливанов Матвей
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.10.1768
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
08.11.1769
Сын: Поливанов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
01.02.1771
Сын: Поливанов Николай Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
24.03.1773
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
24.09.1775
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
20.10.1778
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
23.10.1780
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
14.06.1783
Сын: Поливанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никитична
Смерть
05.02.1790