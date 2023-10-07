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Беляков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1967

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

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1992 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1967

Отец: Беляков Николай Макарович

Мать: Ярушина Нина Петровна

Рождение ребёнка
14.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Алевтина Леонидовна

Рождение ребёнка
02.02.1992

Дочь: Белякова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Филатова Алевтина Леонидовна

Рождение ребёнка
06.09.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Алевтина Леонидовна

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