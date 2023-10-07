Беляков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1967
Отец: Беляков Николай Макарович
Мать: Ярушина Нина Петровна
Рождение ребёнка
14.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Алевтина Леонидовна
Рождение ребёнка
02.02.1992
Дочь: Белякова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Филатова Алевтина Леонидовна
Рождение ребёнка
06.09.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Алевтина Леонидовна