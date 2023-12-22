Белкина Федора Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Белкин Григорей Данилов
Мать: не указана
Упоминание
1710
Подворная перепись
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Журавлёва Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Белкин Павел Киприянов
Упоминание
1762
Сказка III ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771