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Белкина Федора Григорьева

Место рождения

Белкина, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Белкин Григорей Данилов

Мать: не указана

Белкина, Соликамский, Пермский край
Упоминание
1710
Белкина, Соликамский, Пермский край
Подворная перепись
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Журавлёва Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Белкин Павел Киприянов

Белкина, Соликамский, Пермский край
Упоминание
1762
Тетерина, Соликамский, Пермский край
Сказка III ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Павел Киприянов

Смерть
1771
Тетерина, Соликамский, Пермский край
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