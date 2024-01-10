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Meister Feliks
Meister Feliks
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1914
Дата смерти
03.03.1915
Пол
Мужской
Отец
Meister Jaan
1870 г.р.
Мать
Meister (Admann) Maria
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914
Отец:
Meister Jaan
Мать:
Meister Maria
Смерть
03.03.1915
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