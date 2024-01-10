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Meister Feliks

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1914

Дата смерти

03.03.1915

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914

Отец: Meister Jaan

Мать: Meister Maria

Смерть
03.03.1915
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