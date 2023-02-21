Неворотов Афанасий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
?.12.1833
Дочь: Настасья Афанасьевна
Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ирина Афанасьевна
Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Неворотов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Афанасьевна
Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: Ирина Афанасьевна
Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно