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Неворотов Афанасий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Неворотов Захар Васильевич

Мать: Неворотова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1833

Дочь: Настасья Афанасьевна

Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Неворотов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Афанасьевна

Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: Неворотова Агафия Ермиловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Агафия Ермиловна

Смерть
Неизвестно
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