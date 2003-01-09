Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1911
Дата смерти09.01.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1911
Отец: Киселёв Георгий Евлампиевич
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
01.01.1930
Рождение ребёнка
05.09.1935
Сын: Кимасов Анатолий
Отец ребёнка: Кимасов Гавриил Парфенович
Рождение ребёнка
21.02.1938
Рождение ребёнка
29.01.1940
Рождение ребёнка
1942
Казахстан
Рождение ребёнка
20.08.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2003