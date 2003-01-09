Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1911

Дата смерти

09.01.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1911

Отец: Киселёв Георгий Евлампиевич

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кимасов Гавриил Парфенович

Рождение ребёнка
05.09.1935

Сын: Кимасов Анатолий

Отец ребёнка: Кимасов Гавриил Парфенович

Рождение ребёнка
21.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кимасов Гавриил Парфенович

Рождение ребёнка
29.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кимасов Гавриил Парфенович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кимасов Гавриил Парфенович

Казахстан
Рождение ребёнка
20.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кимасов Гавриил Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кимасов Гавриил Парфенович

Смерть
09.01.2003
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