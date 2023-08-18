Плесков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Плесков Семен Анреевич

Мать ребёнка: Плескова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Соломея Андреевна

Мать ребёнка: Плескова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плескова Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1854