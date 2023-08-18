Плесков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Плескова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Соломея Андреевна
Мать ребёнка: Плескова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плескова Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1854