Морозов Федот Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Иван Сергеев
Мать: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федотова
Мать ребёнка: Морозова Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Анастасия Андреева
Смерть
Неизвестно