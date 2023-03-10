Морозов Федот Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Федот Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Иван Сергеев

Мать: Морозова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Архип Федотов

Мать ребёнка: Морозова Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федотова

Мать ребёнка: Морозова Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Филипп Федотов

Мать ребёнка: Морозова Анастасия Андреева

Смерть
Неизвестно
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