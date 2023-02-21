Мария/Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Иван Афанасьев
Мать: Елена Герасимова
ИВ-1753, 1755 такой ведомости нет ⛔ Марии нет (где она?) ИВ-1757 Мария 4=1753 ИВ-1763 Мария 2=1761 ИВ-1766 Мария 6=1760 ИВ-1767 Мария 6=1761 ИВ-1770 Мария 10=1760 ИВ-1771 Марина 9=1762 ИВ-1772 Марин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно