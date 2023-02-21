Мария/Марина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария/Марина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1724 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Иван Афанасьев

Мать: Елена Герасимова

ИВ-1753, 1755 такой ведомости нет ⛔ Марии нет (где она?) ИВ-1757 Мария 4=1753 ИВ-1763 Мария 2=1761 ИВ-1766 Мария 6=1760 ИВ-1767 Мария 6=1761 ИВ-1770 Мария 10=1760 ИВ-1771 Марина 9=1762 ИВ-1772 Марин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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