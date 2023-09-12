Залужская Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залужская Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Залужский Павел Петрович

Отец ребёнка: Залужский Петр Степанович

Запись в метрической книге Шеномской Богоявленской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 549 разворот 588 (567 зачёркнуто) Восприемник деревни Лопатинской солдат в запасе Прокопий Ефимович Коковкин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залужский Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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