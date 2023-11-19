Нужнов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Нужнов Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Нужнов Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

1. Свадьба Метрические книги церквей Оренбургского уезда станиц: Пречистенской, Черноотрожской; отряда Новочеркасского за 1856 г. 1 января 1856 — 31 декабря 1856 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №11, дел... Показать все
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