Нужнов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Нужнов Петр Павлович
Мать ребёнка: не указана
1. Свадьба Метрические книги церквей Оренбургского уезда станиц: Пречистенской, Черноотрожской; отряда Новочеркасского за 1856 г. 1 января 1856 — 31 декабря 1856 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №11, дел... Показать все