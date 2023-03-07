Каракина (Волощук) Елена Аликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракина (Волощук) Елена Аликовна

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Место рождения

Новопригожее

Дата рождения

24.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979

Отец: Волощук Алик Константинович

Мать: Подойницина Надежда Семёновна

Место жительства
С 1979
Бракосочетание
Между 1995 и 1997

Муж: Каракин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
22.03.1997

Дочь: Каракина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Каракин Сергей Сергеевич

Место жительства
С 1997
Рождение ребёнка
16.03.2012

Дочь: Каракина Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Каракин Сергей Сергеевич

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