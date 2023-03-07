Каракина (Волощук) Елена Аликовна
Место рождения
Дата рождения24.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979
Место жительства
С 1979
Бракосочетание
Между 1995 и 1997
Рождение ребёнка
22.03.1997
Дочь: Каракина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Каракин Сергей Сергеевич
Место жительства
С 1997
Рождение ребёнка
16.03.2012
Дочь: Каракина Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Каракин Сергей Сергеевич