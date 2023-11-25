Титова Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1905
Дочь: Титова Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Тимофей Казьмин
Рождение ребёнка
05.04.1910
Дочь: Титова Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Тимофей Казьмин
Смерть
Неизвестно