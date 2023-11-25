Титова Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1905

Дочь: Титова Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Тимофей Казьмин

Рождение ребёнка
05.04.1910

Дочь: Титова Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Тимофей Казьмин

Смерть
Неизвестно
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