Федякова Иулиания Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Иулиания Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Дмитрий Киприанов

Мать: Федякова Анастасия Михайлова

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 13-14 сентября 1911г Максим Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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