Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Космынин Трофим

Верхняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.08.1927

Сын: Космынин Василий

Отец ребёнка: Космынин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космыгин Иван

Отец ребёнка: Космынин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космыгина Алексей

Отец ребёнка: Космынин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космыгин Александр

Отец ребёнка: Космынин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Космынин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Космынин Трофим

Смерть
Неизвестно
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