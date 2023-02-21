Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Космынин Трофим
Верхняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.08.1927
Сын: Космынин Василий
Отец ребёнка: Космынин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космыгин Иван
Отец ребёнка: Космынин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космыгина Алексей
Отец ребёнка: Космынин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космыгин Александр
Отец ребёнка: Космынин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Космынин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Космынин Трофим
Смерть
Неизвестно