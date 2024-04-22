Сбитнева (Десятова) Мария Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877
Астраханская мещанка
Бракосочетание
03.11.1896
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Жених: Крестьянин села Ильинского Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Байковской волости 35 лет. Невеста: Астраханская мещанка 19 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-3... Показать все
Смерть
Неизвестно