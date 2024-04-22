Сбитнева (Десятова) Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбитнева (Десятова) Мария Дмитриева

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Астраханская мещанка
Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Сбитнев Андрей Тимофеевич

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Жених: Крестьянин села Ильинского Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Байковской волости 35 лет. Невеста: Астраханская мещанка 19 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-3... Показать все
Смерть
Неизвестно
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