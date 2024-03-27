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Скутов Яков Власович

Место рождения

д.Стриганцы, Витебская обл.

Дата рождения

1886

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

До 1850 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Скутов Влас Андреевич

Мать: Скутова Анастасия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова (Дадеркина) Софья Андреевна

Рождение ребёнка
31.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скутова (Дадеркина) Софья Андреевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скутова (Дадеркина) Софья Андреевна

Смерть
1967

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