Скутов Яков Власович
Место рожденияд.Стриганцы, Витебская обл.
Дата рождения1886
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Скутов Влас Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скутова (Дадеркина) Софья Андреевна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скутова (Дадеркина) Софья Андреевна
Смерть
1967