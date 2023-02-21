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Валитов Зиляур Музаирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

БТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1955

Отец: Валитов Музаир Муртазиевич

Мать: Валитова Разия Валиахметовна

Бракосочетание
10.06.1977

Жена: Валитова Гульчачак Вахитовна

Рождение ребёнка
30.03.1978

Сын: Валитов Руслан Зиляурович

Мать ребёнка: Валитова Гульчачак Вахитовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1981

Дочь: Тимофеева Оксана Зиляуровна

Мать ребёнка: Валитова Гульчачак Вахитовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1986

Дочь: Валитова Индира Зиляуровна

Мать ребёнка: Валитова Гульчачак Вахитовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1996

Дочь: Галиева Зухра Зиляуровна

Мать ребёнка: Валитова Гульчачак Вахитовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Развод
10.11.2021

Жена: Валитова Гульчачак Вахитовна

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