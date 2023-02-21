Валитов Зиляур Музаирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1955
Бракосочетание
10.06.1977
Рождение ребёнка
30.03.1978
Сын: Валитов Руслан Зиляурович
Мать ребёнка: Валитова Гульчачак Вахитовна
Рождение ребёнка
09.03.1981
Дочь: Тимофеева Оксана Зиляуровна
Мать ребёнка: Валитова Гульчачак Вахитовна
Рождение ребёнка
11.12.1986
Дочь: Валитова Индира Зиляуровна
Мать ребёнка: Валитова Гульчачак Вахитовна
Рождение ребёнка
10.07.1996
Дочь: Галиева Зухра Зиляуровна
Мать ребёнка: Валитова Гульчачак Вахитовна
Развод
10.11.2021