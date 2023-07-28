Толстоусов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1966
Сын: Толстоусов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1970
Сын: Толстоусов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Толстоусова Тамара Игнатьевна
Смерть
Неизвестно