Толстоусов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстоусов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1966

Сын: Толстоусов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1970

Сын: Толстоусов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Толстоусова Тамара Игнатьевна

Смерть
Неизвестно