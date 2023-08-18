Широких Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Широких Ефросинья
Отец ребёнка: Широких Марко Павлов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Широких Павел Марков
Отец ребёнка: Широких Марко Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широких Марко Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широких Марко Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790