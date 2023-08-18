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Широких Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Широких Ефросинья

Отец ребёнка: Широких Марко Павлов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Широких Павел Марков

Отец ребёнка: Широких Марко Павлов

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широких Марко Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широких Марко Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790