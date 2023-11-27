Ефимия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Борисов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Борисов Андрей Леонович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Борисов Андрей Леонович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Борисов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Борисов Андрей Леонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Андрей Леонович

Смерть
Неизвестно
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