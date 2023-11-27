Ефимия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Борисов Андрей Леонович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Борисов Андрей Леонович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Борисов Андрей Леонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно