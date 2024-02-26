Дарья Карпова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Карпова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

До 1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федотова (Вна)

Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Спиридонов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Яков Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Василий Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Федор Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Ананий Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)

Смерть
До 1744

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