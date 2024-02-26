Дарья Карпова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиДо 1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федотова (Вна)
Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Яков Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Василий Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Федор Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Ананий Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Спиридонов (Ич)
Смерть
До 1744