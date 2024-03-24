Тяптина Виктория Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяптина Виктория Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2023

Отец: Тяптин Дмитрий

Мать: Тяптина Юля

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