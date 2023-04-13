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Sankowich (Blumenfeld) Sarah
Sankowich (Blumenfeld) Sarah
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Blumenfeld Julius
1872 г.р.
Мать
Blumenfeld (Blum) Devorah (Dora)
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Blumenfeld Julius
Мать:
Blumenfeld Devorah (Dora)
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