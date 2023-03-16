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Вишератин Николай Васильевич
Вишератин Николай Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.1987
Пол
Мужской
Отец
Вишератин Василий Николаевич
1962 г.р.
Мать
Вишератина Александра Афанасьевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1987
Отец:
Вишератин Василий Николаевич
Мать:
Вишератина Александра Афанасьевна
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