Любимова (Абраменкова / Абрамова) Пелагея Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Абраменкова / Абрамова) Пелагея Георгиевна

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский

Дата рождения

22.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1870

Отец: Абрамов Георгий

Мать: Абрамова Устинья (?)

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
29.09.1889

Муж: Любимов Георгий Никанорович

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.01.1893

Сын: Любимов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович

Хутор Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Любимов Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
08.04.1905

Дочь: Агапова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
25.03.1908

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
28.06.1915

Дочь: Зинаида Георгиевна

Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович

Смерть
Неизвестно
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