Любимова (Абраменкова / Абрамова) Пелагея Георгиевна
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Дата рождения22.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1870
Отец: Абрамов Георгий
Мать: Абрамова Устинья (?)
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
29.09.1889
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.01.1893
Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович
Хутор Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
15.05.1902
Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
08.04.1905
Дочь: Агапова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
25.03.1908
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
28.06.1915
Дочь: Зинаида Георгиевна
Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Любимов Георгий Никанорович
Смерть
Неизвестно