Филичев Георгий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиличев Георгий Игнатьевич

Филичев Георгий Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
27.01.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола Австрийской лжеиерархии
Конфирмация (миропомазание)
29.01.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к Православной церкви из раскола Австрийской лжеиерархии
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close