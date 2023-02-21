Филичев Георгий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
27.01.1909
Присоединена к православной церкви из раскола Австрийской лжеиерархии
Конфирмация (миропомазание)
29.01.1909
Присоединена к Православной церкви из раскола Австрийской лжеиерархии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно