Ленин (Ульянов) Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленин (Ульянов) Владимир Ильич

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

22.04.1870

Дата смерти

21.01.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1870
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1887
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1906
Финляндия
Место жительства
С 1908
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1917
Швейцария
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.1924
д. Большие Горки, Подольский уезд Московской губернии
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