Артонкин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артонкин Григорий Анисимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николотова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Артонкина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артонкина Екатерина
Смерть
Неизвестно