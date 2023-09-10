Артонкин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артонкин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артонкин Григорий Анисимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николотова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Артонкина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артонкина Екатерина

Смерть
Неизвестно
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