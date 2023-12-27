Маресова (Извекова) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маресова (Извекова) Вера Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1962

Отец: Маресов Семен Ефремович

Мать: Ганус Мария Викторовна

Рождение ребёнка
06.03.1982

Дочь: Михайлова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1989

Дочь: Михайлова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Игорь

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