Маресова (Извекова) Вера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1962
Отец: Маресов Семен Ефремович
Мать: Ганус Мария Викторовна
Рождение ребёнка
06.03.1982
Дочь: Михайлова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1989
Дочь: Михайлова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Извеков Игорь