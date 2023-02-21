Белова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1926

Дочь: Крутовцева Ираида Михайловна

Отец ребёнка: Белов Михаил Федорович

Починки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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