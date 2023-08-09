Пономарев Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения21.08.1975
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1975
Рождение ребёнка
04.09.2012
Дочь: Пономарева Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Осташова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.2017
Дочь: Пономарева Валерия Константиновна
Мать ребёнка: Осташова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осташова Наталья Алексеевна