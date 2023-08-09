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Пономарев Константин Александрович

Место рождения

Юго-Камский, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1975

Отец: Пономарев Александр Васильевич

Мать: Чернышева Татьяна Петровна

Юго-Камский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.09.2012

Дочь: Пономарева Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Осташова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.2017

Дочь: Пономарева Валерия Константиновна

Мать ребёнка: Осташова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осташова Наталья Алексеевна